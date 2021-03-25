"Перш за все, я б сказав, що гра була солідною з боку обох суперників. У збірної України був хороший психологічний фон. У зв'язку з цим хотів би похвалити тренерський штаб збірної України. У молодого головного тренера є досвідчені помічники, які дуже ретельно розібрали гру французів.

"Ми вичавили зі свого моменту максимум": Сидорчук пояснив, що завадило "синьо-жовтим" дотиснути Францію

Схема 1-5-4-1 повністю себе виправдала. А при кращій сміливості можна було б спробувати і виграти цей матч. Видно було, що футболісти Динамо і Шахтаря, які вилетіли з єврокубків, зуміли забути ті поразки і повністю переключатися на матчі збірної.

Важливо, що у підопічних Шевченка не було боязні перед авторитетнішим суперником, навіть після пропущеного м'яча. Значить, аналіз після поразки від французів 1:7 був зроблений правильно. Наша команда продемонструвала тактичну гнучкість. Ми ще не можемо грати з топ-збірними з позиції сили, тому, маючи в запасі кілька варіантів гри, можна боротися з будь-якими суперниками, що і підтвердили "синьо-жовті". Ця гра вселяє надію не лише на найближчі два відбіркових матчі чемпіонату світу, але й на майбутній чемпіонат Європи.

Чи вірив Шевченко у перемогу, випускаючи на поле лише атакувальних футболістів? Просто в обороні все було без помилок, тому тут можна було тільки за рахунок свіжості в атаці спробувати щось створити. Все було зроблено правильно. Наставник хотів упіймати самовпевнених французів на контргрі", – сказав Ковалець у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу