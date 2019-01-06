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Шевченко: Хочу, щоб хтось завадив Ювентусу знову стати чемпіоном Італії

7 січня 06:30 0 Читать на русском
Шевченко: Хочу, щоб хтось завадив Ювентусу знову стати чемпіоном Італії
Карло Анчелотті та Андрій Шевченко / Фото ФК Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сподівається на повернення інтриги у чемпіонат Італії.

"Мені подобається команда Карло, вона конкурентоспроможна. Анчелотті зробив кілька розумних змін. Зараз Наполі починає грати в його стилі. Карло розумний, в цьому і полягає його головна сила. Він ніколи не переживає через результат і завжди підтримує баланс.

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Хочу, щоб хтось завадив Ювентусу знову стати чемпіоном Італії. Зараз розрив уже занадто великий, але в наступному сезоні Наполі може нав'язати боротьбу за чемпіонство", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після 19-ти турів чемпіонату Італії Наполі посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Ювентуса на 9 очок.

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Теги
Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ювентус Ювентус Наполі Наполі
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