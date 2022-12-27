Дженоа перебуває у пошуках нападника, який допоміг би врятувати команду від вильоту.

Генуезці планують солідно підсилитися гравцями Аталанти. Вже відомо про переговори щодо Міранчука, але росіянин далеко не єдиний кандидат на підсилення команди Андрія Шевченка.

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За інформацією TuttoAtalanta, Дженоа також зацікавлена у підписанні Роберто Пікколі. Форварда визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році, але він не в змозі нав'язати боротьбу основним нападникам Аталанти.

Зазначається, що клуб із Бергамо може віддати 21-річного італійця в іншу команду для отримання стабільної ігрової практики. Однак Дженоа – не єдиний претендент на Пікколі. Також на Роберто претендують Монца (бореться за вихід у Серію А) та Спеція, за яку форвард виступав у минулому сезоні (23 матчі, 6 голів).

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