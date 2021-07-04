"Минулої ночі ми зіткнулися з сильною командою. Дякую всім фанатам за вашу дивовижну підтримку, вона була дуже важливою для нас на цьому шляху.

Шевченко міцно обійняв Гріліша після поразки від Англії – слова тренера збірної України вразили хавбека

Пишаюсь виступом моєї команди на Євро-2020. Хлопці вписали нові сторінки величі в історію українського футболу", – написав Андрій Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де болісно програли національній команді Англії з рахунком 0:4.

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