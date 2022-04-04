"Було зроблено опитування. Понад 100 тисяч сімей готові прийняти українських біженців. Єдина проблема у Великій Британії – це оформлення документів. Тому що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, а там з цим набагато простіше.

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І, звісно, те, що роблять сьогодні країни Європейського Союзу, особливо наші сусіди в особі поляків, румунів, а також угорців, італійців, німців, австрійців, дуже нам допомагає. Польща, звичайно, грає величезну роль у цьому. У Великій Британії, щоб все оформити, треба підготувати певну низку документів та почекати. Тому я зі свого боку вже заповнив ці документи, я запросив дві родини, швидше за все, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю.

Чи маю можливість розмістити у себе 2-3 родини? Так, я подав документи, що на даний момент готовий прийняти у себе дві родини, тому що маю дві гостьові кімнати, і за площею я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають мої можливості й будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти", – розповів Шевченко у інтерв'ю Українській правді.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення легенда використовує будь-які публічні майданчики для допомоги Батьківщині – мітинг у Лондоні, виступ на італійському телебаченні, інтерв'ю різним міжнародним ЗМІ.

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