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"Шевченко формує характер збірної України", – тренер литовців Урбонас

16:08 100 Читать на русском
"Шевченко формує характер збірної України", – тренер литовців Урбонас
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас прокоментував майбутній матч відбору до Євро-2020 проти України.

 

"Ми з нетерпінням чекаємо майбутніх матчів. Наша команда налаштована не поступитися. Ті очки, які ми хочемо взяти, ми можемо заробити нашими амбіціями, агресивністю та готовністю до повної самовіддачі.

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Ми бачимо характер нинішньої збірної України, який формується під впливом тренера Андрія Шевченка. Вони намагаються володіти м'ячем в будь-який час і в будь-якому місці, грають комбінаційно.

Українці провели дуже успішний поєдинок з Сербією (5:0), в якому продемонстрували просто приголомшливу реалізацію гольових моментів", – цитує Урбонаса Команда№1.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі кваліфікації до Євро-2020, гра відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.

Шевченко на прес-конференції оцінив готовність гравців збірної України

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Теги
Литва - Україна Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас Україна Україна Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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