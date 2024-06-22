Президент Української асоціації футболу був лаконічним, вклавшись у два речення.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Вітаю команду з перемогою! Сьогодні ми були єдині!" – написав Шевченко у соцмережах. Нагадаємо, його дубль проти Швеції приніс Україні першу в історії перемогу на Євро, а тепер у статусі очільника він намагається вести до нових успіхів.

Попереду у команди Сергія Реброва останнє і найважче випробування в групі – Бельгія 26 червня. Перемога над Словаччиною дозволила набрати перші 3 очки та принаймні тимчасово вискочити на другу сходинку квартету Е.

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