Шевченко: Думаю, Ярмоленко готовий відіграти повний матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив фізичну форму свого підопічного Андрія Ярмоленка.
"Чи готовий Ярмоленко відіграти усі 90 хвилин? Думаю, що готовий. Я бачу, що у нього немає ніяких проблем. Він відмінно тренується, перебуває в хорошому настрої і хорошій фізичній формі.
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Ярмоленко чи Циганков? Визначусь зі складом вже перед грою. Але мені буде дуже важко. Всі хлопці приїжджають до збірної з величезним бажанням, тренуються з самовіддачею і цим ставлять мене в скрутне становище. Мені б хотілося, щоб завжди так було", – розповів Шевченко в коментарі Tribuna.
Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться 7 вересня, початок о 19:00.
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