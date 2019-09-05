Шевченко: Думаю, Ярмоленко готовий відіграти повний матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив фізичну форму свого підопічного Андрія Ярмоленка.

"Чи готовий Ярмоленко відіграти усі 90 хвилин? Думаю, що готовий. Я бачу, що у нього немає ніяких проблем. Він відмінно тренується, перебуває в хорошому настрої і хорошій фізичній формі.

Шевченко: Коноплянку відправили на спаринг проти Колоса, аби він отримав ігрову практику

Ярмоленко чи Циганков? Визначусь зі складом вже перед грою. Але мені буде дуже важко. Всі хлопці приїжджають до збірної з величезним бажанням, тренуються з самовіддачею і цим ставлять мене в скрутне становище. Мені б хотілося, щоб завжди так було", – розповів Шевченко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться 7 вересня, початок о 19:00.

Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря