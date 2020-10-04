Юрій Паньків та Володимир Шепелєв довикликані до лав збірної України замість Андрія Пятова та Тараса Степаненка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шахтар йде на самоізоляцію – у гравців збірної України виявили коронавірус

Таке рішення було прийняте через виявлений COVID-19 у гравців Шахтаря після матчу 5-го туру УПЛ проти Десни. У зв’язку із цим Шахтар повним складом іде на самоізоляцію. Це означає, що й інші викликані до складу "синьо-жовтих" виконавці донецького клубу не зможуть допомогти національній команді — щойнайменше в товариському матчі з Францією. Наступні тестування дадуть розуміння, чи будуть "гірники" у змозі приєднатися до табору збірної перед матчами Ліги націй УЄФА проти Німеччини та Іспанії.

Зважаючи на різке зменшення числа гравців, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення терміново довикликати голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та півзахисника Динамо Володимира Шепелєва.

Виліт національної збірної до Парижа призначений на 11:00 у понеділок. У столиці Франції до виконавців з УПЛ мають приєднатися збірники, які виступають в іноземних чемпіонатах.

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