Заявка збірної України на жовтневі матчі зазнала певних змін через проблеми зі здоров'ям у Олександра Зінченка.

Замість травмованого гравця Манчестер Сіті місце у збірній отримав вінгер Ференцвароша Олександр Зубков, інформує сайт УАФ.

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Підопічний Сергія Реброва вже отримував виклик до табору "синьо-жовтих", але через неоптимальні фізичні кондиції пропустив вересневий збір. Тепер Зубков матиме нагоду дебютувати у складі збірної України. До слова, у попередньому матчі проти Іспанії (0:4) це зробив його одноклубник – хавбек Ігор Харатін.

Команда Андрія Шевченка 7 жовтня проведе спаринг з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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