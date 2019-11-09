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Шевченко довикликав Безуса на найближчі матчі збірної України

20:41 736 Читать на русском
Шевченко довикликав Безуса на найближчі матчі збірної України
Роман Безус / офіційний сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до національної команди півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса.

Роман Безус отримав виклик на матчі збірної України проти збірних Естонії та Сербії, інформує офіційний сайт УАФ.

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До слова, півзахисник постійно перебував у складі "синьо-жовтих" цього року, пропустивши лише збір у жовтні.

Нагадаємо, що 14-го листопада збірна України зіграє товариський матч проти Естонії, а 17-го зустрінеться з Сербією в останньому для себе матчі відбору до Євро-2020.

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