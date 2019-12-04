Шевченко: Динамо не вистачило досвіду, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів 1998/99

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав драматичний півфінал Ліги чемпіонів 1998/99, в якому він разом з Динамо протистояв мюнхенській Баварії (3:3; 0:1).

"Вже минуло досить багато часу, але залишилися позитивні емоції від того сезону ЛЧ, від тієї команди, від результатів, які ми показували.

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Коли ти доходиш до півфіналу Ліги чемпіонів, показуючи при цьому прекрасний футбол, але не виходиш у фінал – це важкий період у твоєму житті. Я думаю, що нам в той момент не вистачило досвіду. Все інше у нас було – молодість, бажання, чудова команда. Проте саме в той день нам трішки не вистачило досвіду, щоб довести матч до кінця.

У домашньому матчі проти Баварії у нас були прекрасні шанси перемагати, ми неодноразово вели в рахунку. Але це також футбол, який треба сприймати таким, яким він є", – сказав Шевченко в коментарі YouTube-каналу Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у першій зустрічі проти мюнхенців Шевченко відзначився дублем, третій гол в активі Віталія Косовського.

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