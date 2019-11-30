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Шевченко, чемпіон світу та дебютант УПЛ: УАФ визначила номінантів на звання найкращого тренера України 2019 року

06:00 195 Читать на русском
Шевченко, чемпіон світу та дебютант УПЛ: УАФ визначила номінантів на звання найкращого тренера України 2019 року
Андрій Шевченко / УАФ

Українська асоціація футболу в рамках премії "Футбольні зірки України" опублікувала претендентів на звання найкращого тренера України 2019 року.

До трійки номінантів потрапили головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, переможець чемпіонату U-20 Олександр Петраков та наставник Зорі Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.

Зазначимо, що урочиста церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК Олімпійський, початок трансляції – о 19:00 на телеканалі Футбол.

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УАФ Олександр Петраков Олександр Петраков Віктор Скрипник Віктор Скрипник Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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