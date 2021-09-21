Шевченко був реальним кандидатом у керманичі збірної Туреччини, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик пояснив мотиви, що змусили колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка відмовити Турецькій футбольній федерації.
"Якщо коротко, то інформація правдива, Шевченку запропонували розглянути можливість очолити збірну Туреччини.
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Шевченко відповів, що на цьому етапі не готовий навіть розглядати це питання. У Шевченка була можливість працювати в Туреччині, але він не готовий", – заявив інсайдер у програмі Циганик LIVE.
Нагадаємо, що посада керманича турецької національної команди була вакантною після відставки Шенола Гюнеша. Зрештою, збірну Туреччини очолив Штефан Кунц.
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