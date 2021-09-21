"Якщо коротко, то інформація правдива, Шевченку запропонували розглянути можливість очолити збірну Туреччини.

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Шевченко відповів, що на цьому етапі не готовий навіть розглядати це питання. У Шевченка була можливість працювати в Туреччині, але він не готовий", – заявив інсайдер у програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, що посада керманича турецької національної команди була вакантною після відставки Шенола Гюнеша. Зрештою, збірну Туреччини очолив Штефан Кунц.

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