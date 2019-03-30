"Шевченко був найкращим у світі", – Мор'єнтес пригадав матчі з Динамо

Екс-форвард Реала Фернандо Мор'єнтес пригадав протистояння з київським Динамо в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

"На той момент Динамо було одним з найкращих клубів. Ігри були складними, до того ж нам було складно пережити український холодний клімат.

Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в Мадриді

Шевченко тоді був найкращим гравцем у світі. Я не бачу проблеми, якби він перейшов у Реал", – цитує Мор'єнтеса sport.ua.

Київське Динамо перемогло Реал за підсумком двох матчів з рахунком 3:1 і вийшло у півфінал Ліги чемпіонів, де поступилось Баварії.