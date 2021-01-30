"Сан-Сіро для мене особливе місце. Коли я почув, що його можуть знести, я дуже обурився. Я перейшов у Мілан в основному для того, аби грати на Сан-Сіро, там панувала фантастична атмосфера.

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Я не забивав багато голів Інтеру, Шевченко був людиною-дербі. Якщо мені доведеться пригадати гол, я назвав би перший у міланському дербі", – наводить слова Індзагі Milanreports з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, Шевченко та Індзагі виступали пліч-о-пліч у складі Мілана на початку та в середині 2000-х років.

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