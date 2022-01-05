"Дякую всім за підтримку, яку я отримав у ці дні. Ввечері отримав негативний результат тесту.

Шевченко здав негативний тест напередодні матчу Дженоа в Серії А

Саме тому разом зі своїми хлопцями буду на завтрашньому матчі. Ще раз всім дякую. Вперед, Дженоа", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, коронавірус в українського фахівця виявили ще 28 грудня (за цей час у Дженоа матчів не було). Наставник "грифонів" провів кілька днів на ізоляції.

Команда Андрія Шевченка вже завтра, 6 січня, проведе матч 20-го туру Серії А проти Сассуоло. Стартовий свисток пролунає о 17:30.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок