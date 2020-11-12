Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після поразки у спарингу з Польщею вже думає про матч Ліги націй проти Німеччини.

"Я особисто грою команди дуже задоволений, зокрема і тими новачками, які виходили. Структура була дуже хорошою. Щодо реалізації – ми повинні вичавлювати з моментів більше, ніж сьогодні. Це в майбутньому буде дуже важливим моментом.

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Подивимося, хто як відновиться. Ми дали можливість гравцям зіграти по 45 хвилин, була велика ротація. Полетимо до Німеччини, проведемо там тренування. Ближче до матчу будемо визначатися і знайдемо оптимальний склад", – сказав Шевченко в ефірі ФутболNews.

Нагадаємо, що далі на команду Андрія Шевченка чекає поєдинок Ліги націй. Матч 5-го туру Німеччина – Україна відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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