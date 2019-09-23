Шевченко – сильний нападник, у нього не було конфлікту з Моурінью, – Есьєн

Колишній півзахисник Челсі Майкл Есьєн пригадав виступи у складі лондонців разом з екс-форвардом збірної України Андрієм Шевченком.

"Коли Шевченко перейшов в Челсі, всі його знали. Якщо ти любиш футбол, то ти неодмінно знаєш, хто це. Він зробив собі велике ім'я в Мілані. Це привілей – грати поруч з таким гравцем, до того ж гарною людиною.

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Чому не склалась кар'єра Шевченка в Челсі? Не знаю. Іноді ти змінюєш обстановку і відчуваєш себе по-іншому. Я не вважаю, що він був неуспішним в Челсі. Він виконував свою роботу. Шевченко – сильний гравець, він підсилив команду. В окремих матчах він допоміг. Добре пам'ятаю його гол Валенсії в Лізі чемпіонів.

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З Андрієм ми друзі. У мене є його номер, а у нього – мій. Час від часу ми бачимося в ложі стадіону Челсі. Знаю, що він зараз тренує збірну України. Як на мене, то я не бачив ніяких проблем між Моурінью та Шевченком протягом тренувань або матчів. Можливо, були якісь інші розмови, але мені про це невідомо", – розповів Есьєн в коментарі передачі Бомбардир.