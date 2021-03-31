Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про своє ставлення до вильоту "синьо-жовтих" у нижчий дивізіон Ліги націй після підкилимних ігор УЄФА.

"Ми все зробили правильно, нашої провини тут немає. Ми стали заручниками ситуації. Будемо грати там, де повинні. Я не думаю, що це щось змінить.

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Головні турніри – це чемпіонати світу та Європи, а також відбіркові турніри. Якщо ми виявимося готові до кваліфікації, добре її проведемо і потрапимо на чемпіонат світу, значить, це успішний сезон.

Не можна розраховувати, що ми будемо робити це завжди, адже це дуже важко. Якщо ми потрапили, то це успіх. Ліга націй – турнір, який дає ще один шанс потрапити на чемпіонат Європи, якщо ти не пройшов відбір", – сказав Шевченко у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, остаточний вердикт CAS засвідчив поразку України у справі скасованого матчу зі Швейцарією. Як наслідок, "синьо-жовті" наступний розіграш Ліги націй розпочнуть у дивізіоні Б.

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