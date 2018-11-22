Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив перспективи Ліги націй як турніру.

"Я підтримую цей новий формат Ліги націй. Футбол повинен розвиватися, це стосується організації, розвитку форматів і календаря. Мені було дуже цікаво взяти участь в цьому експерименті УЄФА.

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Подивіться на напругу і рівень боротьби в поєдинках! Всі команди Європи поставилися до Ліги націй не те що серйозно, а супермотивовано. До того ж, цей турнір дає реальний, а не примарний шанс маленьким командам вперше в історії потрапити до фінальної частини першості Європи. Для популяризації гри це величезний крок вперед.

Для мене як для тренера в цьому турнірі є одна дуже приваблива риса – це гра з рівними суперниками. Так влаштована сітка, в групах немає фаворитів або аутсайдерів, і це великий плюс. Зараз ми перевершили практично рівні нам по класу і готовності команди, це дає можливість реально зрозуміти свої сили, робити висновки і будувати роботу на майбутнє", – цитує Шевченка "Сегодня".

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