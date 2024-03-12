"Це дуже складне питання, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів. Але... Спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном.

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Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну. Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту. Це майданчик, щоб доносити важливі для нас наративи для міжнародної аудиторії. Ми маємо допомагати утримувати Україну у фокусі міжнародної адженди, в тому числі з допомогою спорту і футболу зокрема.

Тому навіть в такий складний момент, на мою думку, важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави.

Проте, фінальне рішення щодо того, в якій кількості, на яких подіях та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади", – сказав Шевченко у коментарі NV.

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