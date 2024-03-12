Шевченко – про бронювання футболістів: "Це дуже складне питання"
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився думками щодо призову на військову службу представників футбольних команд.
"Це дуже складне питання, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів. Але... Спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном.
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Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну. Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту. Це майданчик, щоб доносити важливі для нас наративи для міжнародної аудиторії. Ми маємо допомагати утримувати Україну у фокусі міжнародної адженди, в тому числі з допомогою спорту і футболу зокрема.
Тому навіть в такий складний момент, на мою думку, важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави.
Проте, фінальне рішення щодо того, в якій кількості, на яких подіях та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади", – сказав Шевченко у коментарі NV.
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