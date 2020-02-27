Шевченко – один з найкращих тренерів у моїй кар'єрі, – Кравець

Форвард Кайсеріспора та збірної України Артем Кравець розповів про надії на поїздку на Євро-2020 та оцінив роботу під керівництвом Андрія Шевченка.

"Не знаю, який футболіст може відповісти інакше, але, звичайно, є мрія поїхати на Євро. Адже минулого разу була травма. Є мрія, і заради неї я намагаюся все робити. Але все буде залежати від рішення головного тренера. Я, звичайно, його прийму, яким би воно не було. Для мене в моїй футбольній кар'єрі глобальна мета – поїхати на Євро.

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Атмосфера в збірній зараз на найвищому рівні. Вона переросла в більш родинну і більш дружню, перебування в збірній піднімає твої емоції на новий рівень позитиву, і ти щиро радієш всьому, що тут відбувається.

За рахунок чого ця команда має можливість перебувати в такому стані? По-перше, менталітет нового покоління футболістів. Він відрізняється в правильному напрямку, ніхто не зупиняється на досягнутому. Всі прагнуть прийти до чогось більшого. У всіх гравців збірної величезне бажання показати себе ще краще, з кожним матчем і кожною грою, і навіть з кожним тренуванням.

А по-друге, це величезний авторитет головного тренера, оскільки всі знають, ким він був як футболіст і, прийшовши в збірну, він прагне показати себе як кваліфікованого професіонала. Тільки позитивні слова. Шевченко – один з найкращих тренерів в моїй професіональній кар'єрі", – поділився Кравець в коментарі Football Hub.

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