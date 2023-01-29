Агенти запропонували керівництву "россонері" запросити на тренерський місток Андрія Шевченка. Про це інформує Twitter-акаунт AC Milan TMN, який детально висвітлює новини клубу.

Монца вдруге за сезон розбила Ювентус, Мілан програв Сассуоло й вперше в історії пропустив по 4 голи у 2-х турах поспіль

Минулого сезону Піолі приніс Мілану перше за 11 років Скудетто, але захист титулу відверто провалюється. "Россонері" йдуть четвертими у таблиці Серії А, відстаючи від лідера (Наполі) аж на 12 очок. Останні тижні взагалі скидаються на жахіття – виліт з Кубка Італії, розгромні поразки від Лаціо, Сасуоло (чемпіонат) та Інтера (Суперкубок). Контракт Піолі розрахований до літа 2025-го, але такі результати навряд тішать босів Мілана.

Нагадаємо, Шевченко вже понад рік залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці України. Останній досвід був якраз в Італії – всього 11 матчів на чолі Дженоа і швидке звільнення через провальні результати. Втім, українець залишається культовою персоною для Мілана, з яким у статусі гравця вигравав Лігу чемпіонів, Серію А та ставав володарем "Золотого м'яча-2004".

"До Шевченка діти залазили на руки, він пожертвував понад 400 тисяч": Зінченко, Лужний, Довбик і Ко з Трибуною Героїв