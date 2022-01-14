"Складається враження, що Шевченку просто дали цей матч на Сан-Сіро із добрими словами, плакатами та іншими атрибутами ностальгії. Кубковий матч із Міланом навряд чи мав велике значення у його подальшій долі.

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Очевидно, Дженоа шукає нового тренера, більш іменитого у цій ролі та з великою кількістю досвіду. Той, хто дасть результат відразу, а не цілий місяць називатиме порятунок у Серії А еквівалентом потрапляння до Ліги чемпіонів.

Поразка від Спеції та перший тайм того поєдинку були дуже болючими. Після вчорашньої зустрічі Шевченка вже не виженуть, а замінять на іншого тренера", – наводить слова Бойка Fanday.

Нагадаємо, Дженоа достойно зіграла проти Мілана, проте вилетіла з Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу, програвши в овертаймі (1:3).

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