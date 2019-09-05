Шевченка увіковічнили на Алеї зірок в Києві

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відтепер матиме свою "зірку" поруч з іншими легендами спорту.

На Алеї зірок, яка розташована в Києві неподалік стадіону НСК Олімпійський, встановили таблицю на честь Андрія Шевченка.

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"Дуже приємно перебувати з усіма нашими героями на цій алеї. Я бажаю нашій молодій збірній і кожному коли-небудь теж опинитися тут.

Наша держава ще дуже молода, знаходиться в процесі будівництва і дуже важлива складова для його розвитку – це спорт. Тому мені дуже приємно, що у нас є така алея і вона потрібна для того, щоб наше молоде покоління мало живий приклад, дивлячись на цих відомих особистостей, і виховувалося на прикладах наших відомих спортсменів", – цитує Шевченка офіційний сайт ТК Футбол 1/2.

Нагадаємо, вже 7 вересня збірна України під керівництвом Шевченка проведе поєдинок кваліфікації до Євро-2020 проти Литви, початок о 19:00.

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