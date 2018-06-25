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Шервуд: Сампаолі схожий на людину, яка прийшла в паб для того, щоб почати бійку

24 червня 21:40 540 Читать на русском
Шервуд: Сампаолі схожий на людину, яка прийшла в паб для того, щоб почати бійку
Хорхе Сампаолі / Getty Images

Англійський тренер Тім Шервуд вважає зовнішній вигляд наставника збірної Аргентини Хорхе Сампаолі непристойним.

"Якби Аргентина вигравала свої матчі, можна було б ще зійтися на тому, що зовнішність не має ніякого значення. Але коли Ви головний тренер, та ще збірної, і дозволяєте собі стояти біля бокової лінії в футболці і з татуюваннями по всьому тілу.

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Можливо я старомодний, але я не думаю, що наставник команди може дозволити собі так виглядати.

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Хорхе Сампаолі схожий на людину, яка прийшла в паб для того, щоб почати бійку. А гра його команди аж надто схожа на нього своєю неохайністю", – цитує Шервуда balls.ie.

Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Тім Шервуд Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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