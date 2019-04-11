Шершун розповів, як Коломойський завадив його переходу в Баварію

Колишній гравець збірної України Богдан Шершун у 2002 році міг перейти в мюнхенську Баварію.

"Я відіграв на чемпіонаті Європи U-19 у Німеччині – ми посіли друге місце. Мною зацікавилася Баварія, розпочалися переговори з Дніпром. Наскільки я зрозумів, вони не домовилися щодо ціни. Ви ж знаєте власника Дніпра (усміхається). Ігор Валерійович (Коломойський, – Футбол 24) – такий категоричний. Сказав і не відступає.

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А потім мені зателефонували з Москви і запросили у ЦСКА. Їхній селекціонер також бачив мене на юнацькому чемпіонаті Європи. Щодо суми трансферу – конкретно нічого не знаю. Чув лише, що росіяни пропонували одну суму, а Коломойський відповів: "Ви що, знущаєтесь? Мені Баварія давала вдвічі більше". Хтозна, на якій сумі вони домовились.

19 років – це ще не такий зрілий вік. Не знаю навіть. Могло бути краще, а могло бути й гірше. Міг грати у Баварії, або ж загубитися десь – у Німеччині складно. Хоча ось Воронін поїхав у ранньому віці, у 15 років, і став зіркою німецького футболу, виступав у хороших клубах. Проте більшість хлопців там не заграли", – сказав Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну