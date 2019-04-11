Шершун: Газзаєв запропонував мені змінити громадянство та грати за збірну Росії

Колишній гравець ЦСКА та збірної України Богдан Шершун розповів, що мав можливість змінити громадянство.

"Розкажу вам про ситуацію, яка виникла в ЦСКА. Газзаєв, як відомо, поєднував клуб із посадою головного тренера збірної Росії. Запросив мене на розмову: "Я хочу, щоб ти прийняв російське громадянство – будеш постійно викликатися у збірну Росії". Відповів йому відмовою. Я ж – українець. Завжди мріяв про те, щоб грати у збірній України.

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Після цієї розмови у мене поменшало ігрової практики. У ЦСКА почали награвати для збірної лінію у три захисники – Ігнашевіч та брати Березуцькі. Газзаєв відпрацьовував свою схему. Звісно, що, обираючи між українцем і росіянином, він віддавав перевагу останньому", – сказав Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну