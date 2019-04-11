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Шершун: Газзаєв голими руками робив фреш з апельсинів, міг піти в душ у костюмі

19:30 182 Читать на русском
Шершун: Газзаєв голими руками робив фреш з апельсинів, міг піти в душ у костюмі
Валерій Газзаєв / Соцмережі

Екс-гравець ЦСКА Богдан Шершун поділився спогадами про роботу разом з Валерієм Газзаєвим.

"Пригадую, граємо з Пармою на її полі. Рахунок нас влаштовує, але на останній хвилині пропускаємо від Адріано або Муту – вже не пам’ятаю. ЦСКА не пройшов у наступний раунд.

Шершун: Газзаєв запропонував мені змінити громадянство та грати за збірну Росії

У роздягальні, звісно, пляшки із водою літали туди-сюди. Газзаєв – агресивний. Голими руками робив фреш із апельсинів. Міг піти в душ у костюмі. Я такого ніколи не бачив.

Чимось вони з Віталієм Кварцяним схожі, хоча Валерій Георгійович – із Північного Кавказу. Там ду-у-уже гарячий народ", – розповів Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну

Джерело: Футбол 24
Теги
Богдан Шершун Богдан Шершун ЦСКА Москва ЦСКА Москва Росія Валерій Газзаєв
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