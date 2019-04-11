Шершун: Газзаєв голими руками робив фреш з апельсинів, міг піти в душ у костюмі

Екс-гравець ЦСКА Богдан Шершун поділився спогадами про роботу разом з Валерієм Газзаєвим.

"Пригадую, граємо з Пармою на її полі. Рахунок нас влаштовує, але на останній хвилині пропускаємо від Адріано або Муту – вже не пам’ятаю. ЦСКА не пройшов у наступний раунд.

Шершун: Газзаєв запропонував мені змінити громадянство та грати за збірну Росії

У роздягальні, звісно, пляшки із водою літали туди-сюди. Газзаєв – агресивний. Голими руками робив фреш із апельсинів. Міг піти в душ у костюмі. Я такого ніколи не бачив.

Чимось вони з Віталієм Кварцяним схожі, хоча Валерій Георгійович – із Північного Кавказу. Там ду-у-уже гарячий народ", – розповів Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну