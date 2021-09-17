Другий трансфер за день оформив тираспольський Шериф. Форвард Басіт Халід змінив туніський Есперанс на чемпіонат Молдови.

25-річний центрфорвард підсилив "жовто-чорних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Халід уклав договір із Шерифом після успішного медогляду. Терміни та деталі угоди наразі залишаються невідомими. Ганець вже виступав у Європі. З рідного Дрімс на батьківщині він переїхав до косовської Пріштіни. Потім Халід захищав кольори албанської Теути та Македонії ГП. Останні півроку нападник провів у Тунісі.

До слова, в сезоні 2020/21 Басіт Халід провів 24 матчі за Есперанс у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. У складі Пріштіни він раніше зіграв 7 поєдинків у кваліфікації Ліги Європи.

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