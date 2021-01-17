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За інформацією meta-ratings, Шериф змушений оперативно вносити корективи до своїх планів на підготовку до другої частини сезону. Команда Вернидуба навіть домовилась щодо спарингу зі львовським Рухом, проте тепер навряд його проведе. Не виключений варіант із проведенням контрольної зустрічі з українським клубом у Молдові.

Нагадаємо, що після осінньої частини чемпіонату елітного дивізіону Молдови Шериф впевнено лідирує, набравши 55 очок.

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