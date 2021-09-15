Третя офіційна дуель команд в єврокубках. Де дивитися матч Шериф – Шахтар онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол 1 HD (потрібно мати платну підписку), де з 18:45 почне свою роботу студія, яка передуватиме поєдинку. Матч, як і онлайн-трансляція Шериф – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:45. Раніше "гірники" зустрічалися з 19-разовим чемпіоном Молдови у кваліфікації Ліги чемпіонів. У 2003 році Шахтар під орудою Бернда Шустера переграв Шериф удома (2:0) і розійшовся миром (0:0) у гостях. Сьогодні про нічию думати вже не можна, адже попереду дуелі з Реалом та Інтером.

Шериф – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький клуб є одним із найбільш незручних для Юрія Вернидуба. Нинішній наставник Шерифа за 23 матчі проти Шахтаря зумів перемогти лише тричі, зазнавши 19 поразок. Водночас у Молдові 55-річний український тренер переживає своєрідний пік кар'єри. Ще ніде Вернидуб не мав такої вражаючої статистики: 26 перемог і лише дві поразки за 32 матчі, 104 забиті голи проти 17 пропущених. Екс-керманич Зорі зумів привести Шериф до дебюту на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це також прем'єра і для головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

Соломон не може допомогти донецькій команді через своє національне свято. Його підміняє Фернандо Педро, який відзначився голом на вихідних в УПЛ. Де Дзербі вибирав між бразильцем і Мудриком, але Михайло починає в запасі, тож українців у стартовому складі лише двоє, а на лаві запасних аж 10. Натомість в основі Шахтаря відразу 2 номінальні форварди. Утім, схоже, що Фернандо діятиме на краю атаки, а Педрінью і Тете мінятимуться місцями під нападниками та на іншому фланзі.

Шериф: Атанасіадіс – Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, Себастьєн Тілль – Адама Траоре, Коловос, Кастаньєда (к) – Якшибоєв

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Фернандо – Лассіна Траоре