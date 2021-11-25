Парад красивих голів у відеоогляді матчу Шериф – Реал – 0:3
09:34 - Читать на русском
Шериф поступився Реалу в 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Девід Алаба 30’
Тоні Кроос 45+1’
Карім Бензема 56’
30’ Девід Алаба
45+1’ Тоні Кроос
56’ Карім Бензема
Мадридці переважали, що конвертувалось у голи. Спершу Алаба взявся виконувати штрафний удар і не прогадав. Кроос же подвоїв перевагу, злету пробивши в дев'ятку.
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Бензема довів рахунок рахунок до розгромного – гол теж був забитий з-за меж карного майданчика. Команда Юрія Вернидуба могла відзначатись м'ячем престижу, але не пощастило. Реал забезпечив собі плей-офф Ліги чемпіонів, Шериф навесні гратиме в ЛЄ.
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