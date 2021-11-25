Шериф поступився Реалу в 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Мадридці переважали, що конвертувалось у голи. Спершу Алаба взявся виконувати штрафний удар і не прогадав. Кроос же подвоїв перевагу, злету пробивши в дев'ятку.

Вернидуб програв утретє поспіль, Реал у плей-офф ЛЧ, страхітливий привид Еріксена над Тирасполем

Бензема довів рахунок рахунок до розгромного – гол теж був забитий з-за меж карного майданчика. Команда Юрія Вернидуба могла відзначатись м'ячем престижу, але не пощастило. Реал забезпечив собі плей-офф Ліги чемпіонів, Шериф навесні гратиме в ЛЄ.