Шериф приймає Реал у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", розпочнеться о 22:00. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

У другому турі Шериф завдяки голам Яхшибоєва та Тілля здобув сенсаційну перемогу над Реалом у його ж лігві. Однозначно, підопічні Анчелотті хотітимуть взяти реванш у Тирасполі, щоб довести випадковість тієї невдачі. Шериф після поразки Шахтаря у Мілані вже потрапив в 1/16 ЛЄ, але чому б не спробувати порівнятися очками із Реалом?

Стартові склади

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Аддо, Траоре, Коловос, Бруно, Кастаньєда

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Родріго, Бензема, Вінісіус