Шериф вже не вперше у цьому сезоні провів проти фаворита агресивний дебют. На 3-ій хвилині Бруно заробив небезпечний штрафний, але господарі стандартом не скористалися. Реал відповів голом Бензема, щоправда, з офсайду. Та все ж Мадрид встановив повний контроль над м’ячем, Карім продовжував наполегливо шукати свій шанс.

Перший гол відбувся під кінець стартової 30-хвилинки. Костанца неподалік лінії власного штрафного виніс м’яч, а разом із ним і ноги Каземіро. Стінка, вибудувана Атанасіадісом, зробила голкіперу ведмежу послугу. Алаба пробив, легкий рикошет, м’яч влітає у сітку по самому центру воріт – 0:1.

Підопічні Вернидуба згадали про власні атаки. Двічі стріляв здалеку Тілль. З першим ударом впорався Куртуа, другий пройшов над поперечкою. На 41-ій хвилині подвоювати рахунок міг Карвахаль, який з льоту замикав подачу Менді – поруч із хрестовиною. Та все ж Реал добився свого ще до свистка на перерву. Кроос після зручного скидання майстерно поцілив з-за меж штрафного у правий кут воріт Атанасіадіса. М’яч зрикошетив від поперечки за лінію і вилетів у поле – 0:2.

Вийшовши на другий тайм, господарі знову жваво пішли в атаку і… пропустили втретє. Бензема першим дотиком зупинив передачу від Менді, а другим – вгатив м’яч із 20 метрів під самісіньку штангу. Топ-клас! Вернидуб кидає в бій свіжі сили потрійною заміною – з’явилися Жульєн, Ніколов і Янсане.

Відрізок із 60 по 70 хвилину був найкращим у виконанні Шерифа. Траоре пробив поруч зі стійкою. Через дві хвилини Куртуа помилився на виході при подачі кутового, але Дуланто пробачив конкурента Луніна, надіславши м’яч над перекладиною. На 68-ій все той же Траоре приклався з розвороту – сейв від Тібо, і одразу ж подача другим темпом – стійка рятує Реал!

Кінцівку поєдинку затьмарив моторошний епізод. На рівному місці Адама Траоре приліг на газон і схопився за серце. Медики оглянули малійського форварда, а Вернидуб, гріха подалі, одразу ж замінив свого підопічного. На останніх хвилинах парочкою сейвів відзначився Атанасіадіс.

Реал набирає 12 очок і продовжує лідирувати у групі. Шериф залишається з 6 балами. Молдовани втратили шанси на 1/8 фіналу, але гарантовано зіграють у ЛЄ.

Реванш і максимальний комфорт для Анчелотті

Важко сказати, наскільки серйозно его мадридців постраждало від поразки Шерифу у другому турі. Це сприймалося радше, як рідкісна випадковість, дивовижне покарання за глобальну недооцінку суперника. Та все ж за таке личить брати реванш. Тим паче, Інтер здобув чергові три бали, а Реалу ж кортить бути першим на всіх фронтах. Треба не лише достроково вийти у плей-офф, а зробити це з кращої позиції для посіву при жеребкуванні 1/8 фіналу.

Суперник створив команді Анчелотті сприятливі умови для реалізації переваги. Шериф не притискався до власних воріт, як це було у Мадриді чи проти Інтера, з’явилося багато вільних зон. Якщо поглянути на післяматчеву статистику, то за ударами і влучаннями у площину практично рівновага – 13:17 (5:8). Звісно, майже всі свої моменти молдовани створили, коли на табло горіли прикрі для них 0:3 і Реал розслабився. Але з самого початку було помітно, що Шериф вийшов із наміром креативити, а не відбиватися. Та між класом обох суперників – провалля.

Траоре – здоров’я!

Перед останньою 10-хвилинкою Адама Траоре, 26-річний малійський форвард Шерифа, не на жарт налякав усіх, хто спостерігав за матчем. Вочевидь, він відчув дискомфорт у грудній клітці, адже схопився за серце, щоправда, абсолютно при тямі зійшов з поля у роздягальню.

Після жахливого інциденту на Євро-2020 із Крістіаном Еріксеном будь-які схожі епізоди викликають посилену тривогу. Раніше Траоре виступав у чемпіонатах ДР Конго і Саудівської Аравії, а також пробувався у французьких Метці та Орлеані. Це клуби, медичні служби яких могли щось і прогавити або не звернути увагу на певні проблеми. Сподіваємося, зараз буде підстава провести поглиблений медогляд форварда, який вже встиг забити Шахтарю та Інтеру на рівні ЛЧ.

Вернидуб витиснув максимум

Третя поспіль поразка не применшує досягнення українського тренера. Із різношерстого набору нікому не відомих до вересня цього року футболістів Вернидуб створив цікаву команду – і вона стрибнула вище голови. Звісно, є тут значний відсоток несподіванки та фарту, але не скажеш, що шість набраних очок, які зараз дозволяють Шерифу продовжити історичний сезон вже у Лізі Європи, були незаслуженими.

Просто тепер ця команда вивчена значно іменитішими суперниками вздовж і впоперек, дивувати вже нічим. А виконавської майстерності бракує, щоб нарівних протистояти Реалу чи Інтеру. Інша справа – опонент в ЛЄ. Там нові сюрпризи від Тирасполя цілком реальні. Ну й окрема інтрига – як воно буде проти Шахтаря у 6-му турі? "Гірники" програли все крім честі. Але чи зробить Де Дзербі правильні висновки, опираючись на попередні п’ять турів?

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Інтер ефектно вибив Шахтар з єврокубків завдяки дублю Джеко – у прощанні з ЛЧ найкращими були українці