Шериф підписав африканського збірника
Чемпіон Молдови продовжує підсилюватися на фоні вдалого старту в історичному для себе розіграші Ліги чемпіонів.
Тираспольці підписали Абдула Момуні Даранкума, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шериф – Шахтар: УЄФА назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів
Хавбек успішно пройшов медогляд і уклав контракт із Шерифом. Терміни та деталі угоди наразі залишаються невідомими. 19-річний виконавець перебрався до Молдови з нігерського Жандармері. Також він захищає кольори національної команди, в складі якої взяв участі в Кубку африканських націй.
Нагадаємо, що Шериф дебютував у Лізі чемпіонів із впевненої перемоги над донецьким Шахтарем (2:0). Голами в складі команди Юрія Вернидуба відзначилися Траоре та Янсане.
"Ну шо, ше не вмерла?" – молдовські та придністровські залаштунки старту Шахтаря в Лізі чемпіонів