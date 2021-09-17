Чемпіон Молдови продовжує підсилюватися на фоні вдалого старту в історичному для себе розіграші Ліги чемпіонів.

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Хавбек успішно пройшов медогляд і уклав контракт із Шерифом. Терміни та деталі угоди наразі залишаються невідомими. 19-річний виконавець перебрався до Молдови з нігерського Жандармері. Також він захищає кольори національної команди, в складі якої взяв участі в Кубку африканських націй.

Нагадаємо, що Шериф дебютував у Лізі чемпіонів із впевненої перемоги над донецьким Шахтарем (2:0). Голами в складі команди Юрія Вернидуба відзначилися Траоре та Янсане.

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