"Хороший матч проти великої команди. Ми намагалися грати у футбол – команда виглядала гідно. Не лише оборонялися, але й атакували.

Індзагі дав високу оцінку роботі Вернидуба в Шерифі

Забили красивий гол зі штрафного. Мали інші моменти. Програли, але я вдячний хлопцям за гру, за самовіддачу. Вони боролися до кінця", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Шериф на виїзді поступився Інтеру з рахунком 1:3, однак залишився на першій сходинці турнірної таблиці групи D. Інтер з чотирма пунктами йде у квартеті третім.

Інтер завдав Шерифу першої поразки: Вернидуб зберіг обличчя, а його команда знову з бомбезним голом