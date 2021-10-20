"Шериф намагався грати у футбол": Вернидуб знайшов позитив у поразці від Інтера
Український наставник тираспольського Шерифа Юрій Вернидуб залишився задоволений грою своєї команди у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів попри програш італійцям (1:3).
"Хороший матч проти великої команди. Ми намагалися грати у футбол – команда виглядала гідно. Не лише оборонялися, але й атакували.
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Забили красивий гол зі штрафного. Мали інші моменти. Програли, але я вдячний хлопцям за гру, за самовіддачу. Вони боролися до кінця", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Шериф на виїзді поступився Інтеру з рахунком 1:3, однак залишився на першій сходинці турнірної таблиці групи D. Інтер з чотирма пунктами йде у квартеті третім.
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