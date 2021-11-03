Шериф приймає Інтер в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", розпочнеться о 22:00. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

Інтер завдав Шерифу першої поразки: Вернидуб зберіг обличчя, а його команда знову з бомбезним голом

Інтер – перша команда, яка завдала Шерифу поразки у груповому етапі ЛЧ. Звитяга "нерадзуррі" два тижні тому добряче закрутила інтригу в боротьбі за путівки у плей-офф. Сьогодні для підопічних Сімоне Індзагі настає ледь не ключовий момент – потрібно перемагати вдруге, щоб обійти молдованів у турнірній таблиці. Натомість Вернидубу і Ко категорично не можна програвати.

Шериф – Інтер: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Аддо, Траоре, Коловос, Кастаньєда, Яхшибоєв

Інтер: Хандановіч, Шкріняр, де Врей, Бастоні, Барелла, Брозовіч, Відаль, Дарміан, Дімарко, Джеко, Лаутаро