Головним арбітром поєдинку між Шерифом та Шахтарем буде німець Деніз Айтекін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Крістіан Дітц і Штефан Лупп. Четвертим рефері буде Мартін Петерсен, а за VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.

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До слова, Айтекін добре знайомий українським уболівальникам. У вересні 2015 року він зафіксував домашню поразку Шахтаря від ПСЖ (0:3) у груповому раунді Ліги чемпіонів. Натомість був фартовим для Динамо цього ж року, але в іншому турнірі – в 1/8 фіналу Ліги Європи констатував перемогу киян над Евертоном (5:2). Роком раніше він працював на виїзному матчі "біло-синіх" проти Валенсії (0:0) в 1/16 ЛЄ, а у 2013-му судив поєдинок Дніпра з Базелем (1:1) у груповому етапі ЛЄ.

Нагадаємо, поєдинок між Шерифом та Шахтарем відбудеться у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

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