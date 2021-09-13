Шериф – Шахтар: УЄФА призначив скандального суддю, який ставав свідком погрому українців
Союз європейських футбольних асоціацій призначив арбітрів на перші матчі групового раунду найпрестижнішого євротурніру.
Головним арбітром поєдинку між Шерифом та Шахтарем буде німець Деніз Айтекін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Крістіан Дітц і Штефан Лупп. Четвертим рефері буде Мартін Петерсен, а за VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.
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До слова, Айтекін добре знайомий українським уболівальникам. У вересні 2015 року він зафіксував домашню поразку Шахтаря від ПСЖ (0:3) у груповому раунді Ліги чемпіонів. Натомість був фартовим для Динамо цього ж року, але в іншому турнірі – в 1/8 фіналу Ліги Європи констатував перемогу киян над Евертоном (5:2). Роком раніше він працював на виїзному матчі "біло-синіх" проти Валенсії (0:0) в 1/16 ЛЄ, а у 2013-му судив поєдинок Дніпра з Базелем (1:1) у груповому етапі ЛЄ.
Нагадаємо, поєдинок між Шерифом та Шахтарем відбудеться у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.
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