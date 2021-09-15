"Ми всі дуже засмучені. Я ще не бачив відео пропущених голів. У першому моменті невдача. Поїхала нога – не зумів вибити. Другий гол розпочався з ауту, пішла контратака. Будемо розбирати.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Стан поля? М’яч ходив по полю непогано, але ми недостатньо впевнено стояли на ногах. Тому пропустили і не забили", – пояснив Матвієнко.

Додамо, що суперником Шахтаря у другому турі Ліги чемпіонів стане Інтер (28 вересня).

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано