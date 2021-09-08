На стадіоні Шерифа дозволена присутність 50% глядачів. Відтак, Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени, повідомляє прес-служба донеччан.

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Шахтар на своєму офіційному сайті уже розпочав продаж ваучерів на матч проти команди Юрія Вернидуба. Сплативши вартість (15 доларів) і прибувши до Тирасполя, уболівальники отримають квитки. Обмін ваучерів на квитки у фан-сектор проводитиметься в касі, яку забезпечить Шериф.

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Зазначається, що у кожного вболівальника, крім квитка на матч, має бути медична маска, у якій необхідно перебувати на трибуні. Під час входу на стадіон Шериф проводитиметься вимір температури. Уболівальники, чия температура тіла буде вище ніж 37°C, на стадіон не допускаються.

Додамо, що матч Шериф – Шахтар відбудеться 15 вересня у Молдові. Поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:45.

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