Шепєлєв зізнався, які зміни у грі Динамо посприяли перемозі над Мальме

Півзахисник Динамо Володимир Шепєлєв прокоментував перемогу над Мальме в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

"Шість матчів без перемог – серйозна серія. Ми просто змінили тактику, почали грати з двома опорниками і більше контролювати м'яч. Завдяки цьому створювали моменти і завершували атаки.

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У першому таймі контролювали гру, але суперник багато оборонявся. Після перерви знали, що шведи ще більше сядуть у захист. Ми продовжували гнути свою лінію. Вибігали в атаки і мали ще 2-3 стовідсоткових моменти.

У перерві тренер сказав продовжувати грати так само, нагнітати, бігти за спину. Також потрібно було, щоб один опорний півзахисник підключався до штрафного при завершенні флангових подачах. У нас було достатньо моментів, слава Богу, забили і виграли", – цитує Шепєлєва Динамоманія.

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