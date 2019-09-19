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Шепєлєв зізнався, які зміни у грі Динамо посприяли перемозі над Мальме

19 вересня 23:17 632 Читать на русском
Шепєлєв зізнався, які зміни у грі Динамо посприяли перемозі над Мальме
Володимир Шепєлєв (ліворуч) / Футбол 24

Півзахисник Динамо Володимир Шепєлєв прокоментував перемогу над Мальме в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Шість матчів без перемог – серйозна серія. Ми просто змінили тактику, почали грати з двома опорниками і більше контролювати м'яч. Завдяки цьому створювали моменти і завершували атаки.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У першому таймі контролювали гру, але суперник багато оборонявся. Після перерви знали, що шведи ще більше сядуть у захист. Ми продовжували гнути свою лінію. Вибігали в атаки і мали ще 2-3 стовідсоткових моменти.

У перерві тренер сказав продовжувати грати так само, нагнітати, бігти за спину. Також потрібно було, щоб один опорний півзахисник підключався до штрафного при завершенні флангових подачах. У нас було достатньо моментів, слава Богу, забили і виграли", – цитує Шепєлєва Динамоманія.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

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Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це було
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Теги
Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи
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