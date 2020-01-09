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Шепелєв: Всі "мої" акаунти в Instagram – фейки

06:30 296 Читать на русском
Шепелєв: Всі "мої" акаунти в Instagram – фейки
Володимир Шепелєв / Фото з відкритих джерел

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв розповів, що не має жодного відношення до акаунтів у соціальній мережі Instagram, пов’язаних з його ім’ям.

"У мене немає облікового запису в Instagram. Тому все, що там пов’язане з моєю персоною – це фейки. У тому числі, фейками є всілякі конкурси і лотереї, які нібито проводяться від мого імені – я не маю до цього ані найменшого відношення. Шкода, що вболівальники вірять шахраям", – сказав Шепелєв у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

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У поточному сезоні Шепелєв провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав 5 результативних передач. Кияни пішли на зимову паузу на другому місці, маючи у своєму активі 36 очок.

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