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Шепелєв володіє неймовірною технікою, він є одним із найкращих в Україні на своїй позиції, – Вісенте Гомес

20:07 484 Читать на русском
Шепелєв володіє неймовірною технікою, він є одним із найкращих в Україні на своїй позиції, – Вісенте Гомес
Володимир Шепелєв / dynamo.kiev.ua

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес, який раніше працював у тренерському штабі Динамо, відзначив рівень гри хавбека "біло-синіх" Володимира Шепелєва.

"Гравець повинен усвідомлювати, як можна вдосконалюватись. А для цього тренеру необхідно допомогти гравцю зрозуміти, що саме треба, і як треба вдосконалювати. Шепєлєв – футболіст, який володіє неймовірною технікою, але іноді дивиться лише на м’яч і не взаємодіє з партнерами.

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Ти можеш гарно пересуватись по полю, просувати м’яч, але не отримувати інформацію, що відбувається навколо. А для того, щоб її отримати, потрібно бачити поле, бачити простір, дивитися до прийому м’яча: де опонент, а де партнер.

Я вважаю, що Шепєлєв додав у цьому компоненті, саме в розумінні гри. І зараз він є одним з найкращих гравців України на цій позиції", – розповів Гомес у інтерв’ю для YouTube-каналу Бомбардир.

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Вісенте Гомес Вісенте Гомес Динамо Динамо Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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