Шепелєв: У першому колі маріупольці грали з нами неначе це їхній останній матч

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Готуємося до гри у штатному режимі, нічого незвичайного не відбувається. Усі збірники уже повернулися, тож працюємо усі разом. Після поєдинків збірних ігри на внутрішній арені даються нам нелегко – у своїх національних командах усі перебувають у різних фізичних кондиціях: хтось грає, а хтось – ні. Крім того, у Динамо та у різних збірних різні тактичні схеми і вимоги тренерського штабу, але у нас було достатньо часу щоб підготуватися до Маріуполя.

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Я добре пам'ятаю матч першого кола. Тоді я вийшов на поле у другому таймі. Було видно, що Маріуполь добре підготувався на зустріч з нами, вони грали, неначе свій останній матч. Точно пам'ятаю, що вони дуже агресивно почали, і у них було кілька моментів, які ми самі дозволили їм створити. Та в принципі очікувати чогось іншого і не варто, на ігри з Динамо суперники завжди дуже серйозно налаштовуються і до цього слід бути готовими. Маріуполь за рівнем гри мав би бути в шістці, а як вийде насправді – подивимося. У них усі хороші гравці, мені складно виділити когось одного.

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Чому мало граю останнім часом? Насамперед через травму. Врешті кому грати вирішує тренер. Але я продовжую працювати і робити усе, що від мене залежить, щоб повернутися до основного складу", – сказав Шепелєв у коментарі офіційному сайту ФК Динамо Київ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, Динамо на своєму полі прийматиме Маріполь. Початок зустрічі о 17:00. Наразі кияни, набравши 27 очок, посідають третю сходинку турнірної таблиці. Від другого місця, де розташувалась Зоря, їх відділяє лише один пункт.

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