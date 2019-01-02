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Шепелєв пригадав свій дебют за збірну України

06:00 0 Читать на русском
Шепелєв пригадав свій дебют за збірну України
Володимир Шепелєв / фото О. Осипова

Хавбек Динамо Володимир Шепелєв розповів про свої емоції після дебютної гри за збірну України.

"Захищати кольори своєї національної збірної – мрія кожного футболіста і велика честь. Звичайно, я був дуже радий і щасливий, коли дізнався про виклик, адже приємно потрапити в список гравців, на яких розраховує тренерський штаб. Але важливіше не отримувати виклики, а закріпитися в складі і грати в головній команді країни.

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Дебютував в грі з Мальтою. Спогади тільки найприємніші – і від гри, і від того, що випала чудова нагода проявити себе.

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Тоді мені дали можливість зіграти і, сподіваюся, вдалося показати себе з кращого боку, принаймні я дуже старався", – передає слова Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Теги
Україна Україна Збірна України Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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