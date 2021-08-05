"Наше головне завдання – підготуватися до ігор Ліги чемпіонів. Що стосується матчу – завдання було виграти, але і нічия – хороший результат. Ми виглядали гідно, могли і перемогти. Але рахунок на табло 1:1 справедливий.

Фенербахче – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Відчувається, що Фенербахче – це команда рівня Ліги чемпіонів. У них у складі топові гравці, той же Озіл. Видно, що він досвідчений гравець. Звичайно, приємно грати проти таких футболістів, хочеться показати свій рівень, відчути, що ти можеш на тлі цих гравців. Думаю, Шахтар такого ж рівня приблизно. Можливо, за стилем – Зоря, яка намагається грати в технічний, розумний футбол. Не просто грає довгими передачами, а там як вийде, а саме будує гру від початку атаки до завершення", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

До слова, наступним суперником киян в УПЛ стане саме Зоря – поєдинок відбудеться 8 серпня.

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