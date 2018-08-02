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Шепелєв: Матчі з Шахтарем – поєдинок за чемпіонство

20:04 437 Читать на русском
Шепелєв: Матчі з Шахтарем – поєдинок за чемпіонство
Володимир Шепелєв / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв поділився очікуваннями від поєдинку проти Шахтаря в рамках 3-го туру УПЛ 2018/19.

"Готуємося до гри з Шахтарем, як завжди, у звичному режимі. Будемо боротися за перше місце. Наші матчі – це поєдинок за чемпіонство. Тож майбутня гра точно не буде пересічною, а пройде із серйозним налаштуванням та хорошими емоціями. Навіть контрольний матч між нами не був би буденним. Усі матчі з Шахтарем для нас ключові.

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Команду залишили Фред, Феррейра, Бернард. А стиль гри залишився таким самим, просто на цих позиціях зараз виступають інші виконавці. Футбол Шахтаря не надто змінився, вони завжди грають у своїй манері.

Найголовніше – щоб перемогла команда, а хто заб’є – питання другорядне. Сподіваюся, на наш матч прийде багато вболівальників. Гра з Шахтарем для нас дуже важлива, і без їхньої підтримки нам буде дуже важко", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
21
год
:
46
хв
Шахтар
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Динамо - Шахтар Динамо Динамо Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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