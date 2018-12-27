Шепелєв: Матч проти Маріуполя – гра, про яку хочеться забути

Хавбек Динамо Володимир Шепелєв згадав найбільш пам’ятний матч та гру, яку хочеться забути.

"Найбільше запам’ятався перший матч нинішнього сезону за Суперкубок із Шахтарем, у якому ми перемогли та завоювали трофей.

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Матч, що не хочу згадувати, – це домашній поєдинок із Маріуполем у квітні, коли ми зіграли внічию 1:1 і через це за два тури до кінця чемпіонату втратили шанси на чемпіонство.

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Наш емоційний та моральний стан після того матчу важко передати словами", – цитує Володимира Шепелєва офіційний сайт київського Динамо.